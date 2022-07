Gezinsbond viert op 14 augustus haar honderdste verjaardag

De Wevelgemse Gezinsbond is 100 jaar oud en dat vieren ze op zondag 14 augustus. Iedereen is welkom in GBS De Kweeke om mee te feesten. De school wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot een reuzespeeldorp.

“Je hoeft geen kind(eren) te hebben om lid te zijn van de Gezinsbond”, verrast Esmé Verhaegen. “Het is een misvatting die nog bij velen leeft dat je kinderen moet hebben. Ook alleenstaanden zijn welkom bij de Gezinsbond.”

De ‘Bond der Kroostrijke Gezinnen’ werd opgericht in 1921. Een gezin met tien kinderen was geen uitzondering; de bond was er om de grote gezinnen te helpen. Ook op financieel vlak. De huidige Gezinsbond, tussendoor droeg die ook de naam ‘Bond voor Grote en Jonge gezinnen’, kreeg overal lokale afdelingen. In Wevelgem werd ze opgericht op 15 augustus 1922 en bestaat straks dus precies honderd jaar. “Op 14 augustus vieren we ons eeuwfeest waarop iedereen welkom is”, nodigt voorzitter Katrien Denys uit.

“De Gezinsbond was er al van bij de aanvang trouwens voor iedereen. Dat is wat onze vereniging van bij de oprichting onderscheidt van de meeste andere. Je hoeft niet van een bepaalde politieke kleur of sociale klasse te zijn om je er thuis te voelen.”

Wijkmeesters

Hoewel heel wat minder dan vroeger, zijn nog steeds 560 Wevelgemse gezinnen lid van de Gezinsbond. “We bereiken niet langer ieder gezin, simpelweg omdat we in tegenstelling tot vroeger niet meer weten welke kinderen geboren worden”, zegt voorzitter Denys. “Daar zit de privacywetgeving voor iets tussen. Toch kunnen jonge gezinnen heel wat voordeel halen uit een lidmaatschap. Wellicht de grootste activiteit is het spelenderwijs leren zwemmen voor kinderen. Daarnaast organiseren we al meer dan 20 jaar met succes onze tweedehandsbeurs. Er is ook een kinderoppasdienst, we organiseren koken voor mannen, we gaan samen fietsen en natuurlijk is er ons bonnenboekje met de vele spaaractiekortingen.”

Daar kruipt tijd en werk in; gelukkig krijgt het bestuur hulp van vele vrijwilligers en 38 wijkmeesters. “De vaste activiteiten worden aangevuld met ideeën en initiatieven van de leden”, aldus Esmé Verhaeghen. “Onze yoga-avond voor kinderen en (groot)ouders was een groot succes.”

feest

Bestuur en leden leven toe naar 14 augustus. “We beginnen de dag met een gratis receptie aangeboden door het gemeentebestuur”, overloopt Heidi Vermeulen de dag. “Les Tripes zorgen voor het muzikaal intermezzo. Daarna is er BBQ met beenhesp, koffie en ijsjes.

Vanaf 13 uur openen we ons reuzespeeldorp met tal van spectaculaire attracties zoals een springkasteel van 25 meter lang en een klauterparcours.”