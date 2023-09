Gezinsbond van Aartrijke organiseert tweedehandsbeurzen

Op zaterdag 21 oktober organiseert de Gezinsbond van Aartrijke een tweedehandsbeurs in Jonkhove. Iedereen is er welkom tussen 13 en 16 uur.

Er zal een ruim aanbod zijn van speelgoed en kinderkleding, babyspullen, fietsen en kleding voor volwassenen. Voor verkopers is er een inschrijfmoment op zaterdag 30 september van 10 tot 10.30 uur (leden vanaf 9.30 uur) in Jonkhove.

Ook de Gezinsbond van Veldegem organiseert een tweedehandsbeurs met kinderkleding, speelgoed en baby- en kindermateriaal. Die vindt plaats op zaterdag 14 oktober van 10.30 tot 16 uur in ’t Lokaal in Veldegem. Inschrijven kost 10 euro voor leden en 15 euro voor niet-leden en kan bij Tamara Collier via tamaracollier@hotmail.com. (BC)