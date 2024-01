Gezinsbond Rumbeke klaar voor 2024

De bestuursleden van de Gezinsbond en hun partners klonken in BOM brewery (Triporteur – Bert Van Hecke) op het nieuwe jaar. Voorzitter Goedele Desmet dankte de bestuursleden voor hun inzet voor de Gezinsbond Rumbeke en haar 700 leden.

Goedele gaf een kort overzicht van het jaarprogramma: “Het jaar start traditiegetrouw met de New Year Proms in het derde weekend van januari en is ook de start van badminton, dames- en kleuterturnen. Voor leden van de Zilveren Vloot (55-plussers) én de consumentenwerking is er op woensdag 14 februari Valentijn, kokkerellen met de kleinkinderen, een lentedrink in maart en de daguitstap in juni.”

“De werkgroep Jonge Gezinnen pakt uit met de tweedehandsbeurs, paaseierenraap en ontbijt met Sinterklaas. Er zijn over het jaar verspreid acht ateliers bloemschikken en de consumentenwerking heeft alweer een interessant en leerrijk programma in elkaar gezet met een causerie over ‘Weer en klimaat’, bezoek aan WTV-Focus en een kruidenkweker en maken van mocktails.”

“De fietsclub start op 3 april en de fietsdag is gepland op zaterdag 1 juni. De jaarlijkse halloweentocht heeft plaats op de laatste dag van oktober. Op zondagnamiddag 15 september is er in samenwerking met de Vereenigde Vrienden de Bergmolenbos-belevingswandeling. Tenslotte werkt de Gezinsbond dit jaar actief mee aan PetrusPaulus100 (100 jaar Sint-Petrus en Pauluskerk) specifiek aan de theaterwandelingen en RumbekeTegoare. Het wordt alweer een druk jaar, we gaan er met z’n allen voor”, besloot de voorzitter enthousiast. (AD)