Met het aanplanten van een geboorteboom wil de Gezinsbond van Ardooie en Koolskamp in de gemeente een blijvende en groeiende herinnering neerpoten aan de kinderen die tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 geboren zijn.

De aanplanting gebeurde in Koolskamp in de Braambessenstraat. De actie van de Gezinsbond is een jaarlijks terugkerende traditie. De milieuraad Amar verleende zijn medewerking en de gemeente stelde de plaats van aanplanten ter beschikking. (foto JM)