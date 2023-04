Gezinsbond pakt uit met gevarieerd programma

Gezinsbond Moorsele kijkt terug op een goeie start van het jaar. De tweedehandsbeurs was een voltreffer. Ook de workshop om zelf reinigingsproducten te maken was uitverkocht. De komende maanden staat weer een boeiende mix van activiteiten op stapel.

Lore Warnez van Jonge Helden licht toe. “Zaterdag 22 april om 13.45 uur is er de workshop Brood Bakken in OC de Stekke. We maken een broodster en het wordt zien of de deelnemers hun bakkersdiploma halen. Ervaring is niet nodig, een schort en een deegrol meenemen is verplicht.”

Zondag 23 april staat met de dauwtrip een activiteit voor de vroege vogels op de planning. Startlocatie is de kerk van Geluveld. Er wordt aangevat met een uitgebreid ontbijt, gevolgd door een wandeling van acht kilometer via landelijke bosweggetjes. Een dag later gaat de Gezinsbond op reis naar Italië met La Bella Italia, een smakelijke ontdekkingsreis door het land van pasta, mode en kunst. Deze vertelling, voorzien van passende hap en drank, gaat door om 19.30 uur in OC De Stekke.

We maken een sprong naar mei wanneer de avondwandelingen starten. “We vertrekken aan de kerk in Moorsele en we verkennen de vergeten hoekjes van ons dorp en onze randgemeenten”, vertelt Johan Theys. “Vier woensdagen trekken we erop uit. De wandelingen zijn 6 tot 8 kilometer lang en we kiezen voor een rustig tempo. Wie een beetje gezonde ontspanning en frisse lucht wel kan gebruiken, is welkom op woensdagen 24 en 31 mei, 7 en 14 juni, om 19.30. Dit is een gratis activiteit.”

Om de stap naar de vakantie te overbruggen is er op dinsdag 13 juni de Tapasavond. Deze keer licht Veerle Degreef toe: “Het wordt een avond vol tapas. We worden ontvangen in MiKaaZa, in hun prachtige stationsgebouw. Ze leggen uit hoe je je eigen tapasplank samenstelt en samen bereiden we een aantal typisch Spaanse tapas, met natuurlijk voldoende tijd om te proeven.” (HV)

Meer info over de activiteiten vind je op de Facebook-pagina’s Gezinsbond Moorsele en Jonge Helden Moorsele, of op de website www.gezinsbondmoorsele.be.