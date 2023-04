Gezinsbond organiseert workshop haarvlechten

De Gezinsbond van Reninge pakte uit met een workshop haarvlechten. Kapster Charlot Pannekoecke van kapperszaak Atelier C uit Lo leidde alles in goede banen.

“Er was plaats voor tien duo’s”, zegt Fien Naeyaert, voorzitster van de Gezinsbond Reninge. “Mama’s, papa’s, grootouders, vriendinnen: iedereen was welkom. De workshop duurde twee uur. We leerden basic haar invlechten, de visgraatvlecht en de diadeemvlecht.” De volgende activiteit van de Gezinsbond Reninge is de paaseierenraap op zaterdag 8 april. Op de foto zien we Ines Merveillie, Esmée Depoorter, Charlot Pannekoecke, Iemke Hindryckx en Olivia Vanhaverbeke in actie tijdens de workshop haarvlechten. (KVC/gf)