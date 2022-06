Gezinsbond organiseert rommelmarkt: “We willen vaste waarde zijn op kermis”

De Gezinsbond Staden organiseert op zondag 26 juni voor de zevende maal een rommelmarkt. “Die vindt plaats op de parking van gemeenschapscentrum Het SWOK, in de Ooststraat, de Draversstraat en de Schuttersstraat”, licht Gezinsbondvoorzitter Lieven Top toe.

“Standhouders kunnen alles klaarzetten vanaf 7 uur. De verkoop vindt doorlopend van 8 tot 17 uur plaats”. “Op dieren en voeding na kunnen deelnemers eigenlijk alles aan de man brengen”, weet bestuurslid Johan Deweerdt. “Bewoners van de Ooststraat, Draversstraat en Schuttersstraat krijgen de kans om gratis een stand voor hun deur te plaatsen.” “In en om Het SWOK kan je ook een natje en een droogje krijgen”, pikt Lieven Top in. “Zo zijn er hotdogs te verkrijgen. Standhouders krijgen dan weer een bonnetje waarmee ze een gratis ijsje kunnen afhalen”.

Zevende editie

“Onze rommelmarkt ging voor het eerst in 2015 door”, vertelt Johan Deweerdt. “We zijn dit jaar aan onze zevende editie toe. In 2020 kon de markt door de coronapandemie niet doorgaan”. “Vorig jaar was er gelukkig wel rommelmarkt”, aldus Lieven Top. “Het is de bedoeling om een vaste activiteit te zijn op het kermisprogramma”. De rommelmarkt van de Gezinsbond vindt op zondag 26 juni plaats. Wie een stand wil reserveren, betaalt 2,5 euro voor 5 meter. Er kan per 5 meter worden bijbetaald. Standhouders kunnen hun auto bij de stand parkeren. (BCH)

Inschrijven voor de markt dient voor 22 juni te gebeuren bij Gudrun Muylle : 051 70 07 16 of via mail gezinsbondstaden@gmail.com