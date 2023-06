Gezinsbond Oeselgem viert gouden jubileum met Urban BBQ

De Gezinsbond van Oeselgem viert feest, want de vereniging mag maar liefst honderd kaarsjes uitblazen. Dat viert ze samen met al haar leden tijdens een Urban BBQ op zaterdag 24 juni.

Heel wat gemeentes hebben een lokale afdeling van de Gezinsbond. Ook in Groot-Dentergem is dat niet anders. “De oudste afdeling in onze gemeente is wellicht die van Dentergem”, weet voorzitter Henk Dhaenens (49) van de Oeselgemse Gezinsbond. “Tot voor kort was er ook een afdeling in Wakken, maar die is ontbonden. Er is de onderlinge afspraak tussen Dentergem en onze afdeling om hun leden onderling te verdelen en bij elk van ons onderdak te bieden. Onze Oeselgemse tak telt nu al 131 gezinnen en recent kwamen er daar nog eens 85 vanuit Wakken bij. Je kan dus wel stellen dat we een bloeiende werking hebben, al zal de extra toevloed ook wat uitdagingen met zich mee brengen om alles met ons elfkoppig bestuur te kunnen bolwerken. In de praktijk gaat de samensmelting pas na de zomer van start, dus nu hebben we nog alle tijd om ons 100-jarig bestaan in alle rust te vieren.”

Jong bestuur

Hoe de Gezinsbond van Oeselgem indertijd is ontstaan, is niet zo duidelijk. “Er is zo goed als niets over terug te vinden”, vertelt Henk. “We hebben wel nog een vlag van 50 jaar oud in ons bezit, maar oudere memorabilia zijn moeilijk te vinden. De beginselen zijn uiteraard nog altijd hetzelfde. We hebben een aantal vaste activiteiten per jaar, van de sint aan huis en een paasontbijt tot een gezinsfietstocht. In oktober hebben we ook altijd een fuif met oudere muziek die we met de ouderraad van de Mikadoschool organiseren.”

“Na de zomer samensmelting met Wakkense afdeling”

“Verder vullen we ons aanbod aan met wisselende activiteiten. Zo staat er in september een wijnproeverij op het programma. We hebben ook onze vaste diensten zoals het aanbieden van een kinderoppas en is er onze gezinsspaarkaart waarmee je korting krijgt bij handelaars in de buurt. Veel afdelingen hebben overigens te kampen met een tekort aan opvolging, wegens oudere bestuursleden, maar bij ons zitten er nog veel jongere mensen, dus de toekomst oogt goed.”

Om het gouden jubileum te vieren is er op zaterdag 24 juni ook een Urban BBQ voor alle leden. “Wij voorzien zowel de barbecues, het vlees als de bijgerechten. Mensen bakken er wel zelf hun vlees, dus ze brengen best zelf een handschoen en keukenschort mee. Ook de brochettes stellen ze zelf samen, maar wij voorzien al de rest. Het concept bestaat al op veel plekken, maar daar moet je vaak zelf je vlees mee brengen. Hier voorzien wij dit. Het evenement is gratis voor al onze leden, als cadeautje voor onze honderdste verjaardag. Er zal ook een receptie zijn, aangeboden door het gemeentebestuur.”

De Urban BBQ is er enkel voor leden van de Gezinsbond van Oeselgem. Inschrijven kan via https://oeselgem.gezinsbond.be en kan nog tot en met dinsdag 20 juni.