Gezinsbond Menen maakt zich klaar voor groot puzzelmoment

De Gezinsbond Vlaanderen kwam op het idee om alle plaatselijke afdelingen uit elke regio te laten deelnemen aan een heuse puzzelwedstrijd. Op zaterdag 22 oktober wordt er vanaf 14 uur gepuzzeld.

“Onze regio bestaat uit 18 afdelingen en er doen maar liefst 11 afdelingen mee. Dit puzzelkampioenschap staat open voor teams van drie tot vier personen en deze kunnen zowel bestaan uit gezinnen, vriendengroepen, families…”, vertelt voorzitter Pascal Poot. De uitdaging is: zo snel mogelijk een puzzel van 500 stukjes in een anderhalf uur leggen met je team. “Het wordt een activiteit die gevuld zal zijn met onder ander de uitleg van de puzzelwedstrijd, een pauze en de prijsuitreiking aan de winnende ploeg. Iedere deelnemer krijgt ook gratis koffie. Andere drankjes met versnapering zullen ook voorzien worden”, weet Pascal.

Jommeke

De puzzel zelf is een tekening van onze Vlaamse stripheld Jommeke. “Elk team krijgt na afloop deze puzzel gratis mee naar huis”, zegt Pascal. Mocht dit een groot succes worden, overweegt men om dit volgend jaar opnieuw te organiseren. “Misschien nodigen we dan alle winnaars uit van iedere afdeling om tegen elkaar te spelen. Dat weten we nu nog niet, dat wordt dus nog puzzelen”, lacht Pascal.

Op zaterdag 22 oktober wordt er vanaf 14 uur gepuzzeld in zaal 3 van het CC De Steiger in Menen. De prijs is 10 euro per deelnemende tafel met maximaal 4 personen. Inschrijven met groepsnaam via gezinsbond.menen@gmail.com. “Het is ons vooral de bedoeling om het plezier van puzzelen bij de mensen te brengen.” (Nicolas Verhaeghe)