Gezinsbond Kaster amuseert zich kostelijk bij opname van Blokken en ontmoet Ben Crabbé: “Fantastisch om dit eens mee te maken”

Met een bus vol enthousiaste quizliefhebbers trok de Gezinsbond Kaster richting Vilvoorde om de opnames van Blokken bij te wonen.

De sfeer zat er al goed in nog voor de eerste vraag gesteld was. Een smakelijke lunch – balletjes in tomatensaus met puree, gevolgd door appeltaart – gaf iedereen de nodige energie voor een namiddagje vol quizplezier. Publieksopwarmer Max zorgde voor de juiste dosis ambiance, maar het was natuurlijk Ben Crabbé die de show stal. De legendarische quizmaster nam uitgebreid de tijd om de Kasterse delegatie te begroeten en een praatje te maken. “Iedereen volgt Blokken, de meesten zelfs dagelijks, dus het was fantastisch om dit eens van dichtbij mee te maken”, vertelt Christine Libbrecht enthousiast.

Uitzendingen

De opnames verliepen vlekkeloos, en hoewel de Kasternaren niet in beeld komen, kijken ze reikhalzend uit naar de uitzendingen op 25 en 26 februari. Een groepsfoto met Ben Crabbé was de kers op de taart van een geslaagde dag.