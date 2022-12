Gezinsbond Izenberge organiseert tombola met mooie prijzen

Roger en Katrien Dejonckheere uit Izenberge verloren hun hele hebben en houden na een woningbrand. De Gezinsbond Izenberge – een vereniging waarvan Katrien van het getroffen gezin bestuurslid is – besliste om actie te ondernemen. “Wij organiseren een korte maar krachtige inzamelactie”, zegt voorzitter Leen Warreyn.

“Katrien Declerck is recent toegetreden tot ons bestuur”, vertelt voorzitter Leen Warreyn uit de Izenbergestraat. “Izenberge is een klein dorp. Iedereen kent elkaar en mensen leven ook mee als iemand tegenslag heeft. We willen als bestuur iets doen voor het getroffen gezin. Kleine lichtpuntjes kunnen er misschien voor zorgen dat het voor Roger, Katrien en Sem toch nog een hartverwarmende kerst wordt!”, vertelt Leen.

“Concreet hebben wij beslist om lotjes te verkopen. Eén lotje kost 2,50 euro. Wie vijf lotjes voor 10 euro koopt, krijgt er eentje gratis. Op vrijdag 9 december vanaf 18.30 uur houden we café met tombola in gemeenschapszaal De Briekerij. We zullen daar de prijzen van alle verkochte lotjes bekendmaken. Ik vermoed dat we de trekking rond 20.30 uur kunnen laten plaatsvinden.”

Goed doel

“Via onder meer de lokale handelaars hebben we nu al vele mooie prijzen: vijf bonnen voor restaurant De Schreve, een ontbijtbon van De zwarte Leeuw, twee breugelmaaltijden, een fles picon van ‘t Hof van Commerce, twee bonnen van beenhouwer Wulleman, een bon van kapster Sabine en van het Dorpspunt in Stavele… om er maar enkele op te noemen. Drukker Godfried Sampers sponsort de affiches en ook de gemeente Alveringem heeft ons vijf Alverbonnen bezorgd. Om een zo groot mogelijk publiek te bereiken, doen we dit samen met de Izenbergse Chiro Sjaloom”, zegt Leen.

“Ons plan is om – zeker in Izenberge – van deur tot deur te gaan om lotjes aan te bieden. Ze zullen ook in enkele Alveringemse zaken verkrijgbaar zijn. We hopen dat er op vrijdag 9 december heel wat mensen naar de Briekerij afzakken om iets te drinken”, aldus Leen.

“De drie acties hebben op hun eigen specifieke manier hetzelfde doel: een hart onder de riem steken van onze getroffen dorpsgenoten”

“We maken het gezellig en je steunt er een goed doel mee. Er zijn al de acties van Ilse Vanbecelaere en Nancy Jouret. We wonen allemaal in Izenberge, maar zijn geen concurrenten van elkaar. De drie acties hebben op hun eigen specifieke manier hetzelfde doel: een hart onder de riem steken van onze getroffen dorpsgenoten.” Het bestuur van Gezinsbond Izenberge wordt gevormd door Leen Warreyn, Melissa Caron, Ria Dezeure, Karel Bernolet, Joost Sohier, Maité Hollevoet en Katrien Declerck. (AB)