Gezinsbond en stad Waregem planten geboortebos voor 3- en 4-jarigen

Het stadsbestuur van Waregem en de gezinsbond zijn het er meer dan ooit over eens dat natuur, milieu- en landschapszorg een zaak is die iedereen aanbelangt.

Ze zijn zich dan ook bewust dat een groene omgeving belangrijk is om de kinderen zich optimaal te kunnen laten ontplooien.

Op zondag 19 maart wordt aangeknoopt met de traditie om elk geboren kind een boom toe te wijzen. Na een wandeling die start omstreeks 9 uur komen de kinderen geboren tussen 1 mei 2019 en 31 augustus 2020 aan de beurt aan de groenzone in de Krakeelhoek. Na de inplanting is iedereen uitgenodigd in het nabijgelegen woonzorgcentrum voor lekkere soep en chocomelk. (PP)