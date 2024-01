Gezinsbond Bissegem houdt tweedehandsbeurs voor goede doelen

Op zaterdag 27 januari houdt de Gezinsbond afdeling Bissegem haar 27ste tweedehandsbeurs in OC De Troubadour in Bissegem. Er worden ruim 5.500 baby- en kinderspullen te koop aangeboden aan lage prijzen. Dit initiatief steunt ‘Levensadem’ dat zich richt tot jonge ouders in nood en ‘De Sleutelgangers’ dat goede doelen in binnen- en buitenland betrekt.

Dit jaar zijn er 125 inschrijvingen van verkopers die deelnemen aan de beurs. Het aanbod van de beurs bestaat uit dingen voor de babyuitzet, kledij van baby tot 12 jaar, allerhande speelgoed, kinderboeken en -strips, fietsen, meubeltjes zoals parken, wiegjes, bedjes, verzorgingstafels en meer. De installatie van de goederen en het verkoopsysteem zit ingenieus in elkaar. Het unieke aan deze tweedehandsbeurs is dat alle spullen per soort/maat/leeftijd overzichtelijk uitgestald liggen. Geen eindeloos zoeken van tafel naar tafel. “Het is gemakkelijk om te vinden wat je zoekt en je kan zo de prijzen vergelijken”, zegt André Vaninghelandt van de Gezinsbond. “We werken met barcodes en barcodescanners aan de kassa’s, wat het afrekenen vlotter maakt. De verkopers moeten de dag van de beurs niet de hele tijd bij hun artikelen staan. Omdat alles aan de kassa cash afgerekend wordt, krijgt de koper een kasticket mee.”