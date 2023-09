Gezinsbond Aarsele viert honderdste verjaardag met feestweekend

De Gezinsbond van Aarsele blaast dit jaar 100 kaarsjes uit en viert dat jubileum met een feestweekend in het oud-gemeentehuis van Aarsele op zaterdag 7 en zondag 8 oktober.

Op zaterdag staat er een ontspannende gezinsactiviteit op het programma, met volksspelen voor jong en oud vanaf 16 uur. Voor de allerkleinsten worden dozen met Duploblokken voorzien. Aansluitend zorgt cateraar Hipfood voor een Italiaanse avond met pizza, pasta en dessert.

Op zondag is er op dezelfde locatie een feestelijke receptie met gelegenheidstoespraken vanaf 10 uur. Onder meer algemeen voorzitter Frans Schotte en regionaal voorzitter Dries Buyse komen spreken. Aansluitend is er een receptie. Inschrijven voor de Italiaanse avond kost 15 euro voor leden (voor kinderen jonger dan 12 jaar is dat 7 euro) en kan via ivan.craeymeersch@skynet.be of 0476/67.71.00. De receptie op zondag is gratis. Aanwezigheid bevestigen kan tot 27 september.