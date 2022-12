Gezinnen rond het Maes en Boereboomplein in Knokke-Heist hebben (bijna allemaal) opnieuw gas

Er is een oplossing gevonden voor bijna alle getroffen gezinnen rond het Maes en Boereboomplein in Knokke-Heist. Daar zaten sinds eind oktober een 50-tal gezinnen zonder gas omdat de toevoer afgesloten werd door zettingen in enkele straten die te wijten zijn aan de werken voor het HOOST-project.

Op 30 november waren nog 39 woningen niet aangesloten op de gastoevoer. Ondertussen heeft Fluvius de meeste van die panden opnieuw kunnen aansluiten op het gasnet.

Laatste aanpassingen

Waar dat nog niet geval was, werd verder gezocht naar oplossingen voor verwarming en het bereiden van warme maaltijden. Vijf gezinnen kregen tijdelijk een stroomgenerator, sommige woningen konden aansluiten op de kabel van de buren en enkele gezinnen kregen extra elektrische vuurtjes.

Maandag 12 december werden nog eens twee wooneenheden herkeurd en opengesteld waardoor in totaal al 34 woningen weer kunnen verwarmen op gas. In de overige appartementsgebouwen zijn de laatste aanpassingen volop bezig om in de komende week (of weken) een herkeuring te bekomen.

Infovergadering

Op maandag 19 december om 19 uur organiseert het gemeentebestuur opnieuw een infovergadering waarbij experten de stand van zaken meedelen en de getroffen omwonenden vragen kunnen stellen en problemen kunnen aankaarten. (MM)