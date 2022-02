Zuster Lucia uit Roeselare viert honderdste verjaardag

Op dinsdag 22 februari was het feest in het klooster van de Grauwzusters, immers zuster Lucia mocht op die dag 100 kaarsjes uitblazen in aanwezigheid van de haar medezusters, rector Jacques De Vlieger en de schepenen Stefaan Van Coillie, Nathalie Muylle en Mieke Vanbrussel.

Zuster Lucia werd op 22 februari 1922 als Gabrielle Desmet in Wervik geboren. Ze groeide op in een christelijk gezin van drie kinderen. Haar vader was zelfstandig schoenmaker en haar moeder deed het huishouden. Enkele weken voor haar plechtige communie overleed haar vader.

In 1944 trad ze in bij de Grauwzusters in Wervik. Ze studeerde aan het Sint-Andreas instituut in Brugge voor regentes Nederlands-Frans-Godsdienst. In 1954 werd het klooster van Wervik, gedreven door dezelfde spiritualiteit van Franciscus van Assisi, door de toenmalige bisschop Mgr. De Smet verenigd met het klooster in Roeselare. Zo verhuisde zuster Lucia naar Roeselare en werd ze op 22 augustus 1955 benoemd als lerares, studiemeesteres en bibliothecaris in het bisschoppelijk lyceum, nu Barnum.

De aanwezige schepenen Muylle en Vanbrussel kenden zuster Lucia nog goed van in hun collegejaren in Barnum, waar ze haar nog het best kenden van in het wafelkot. Immers tijdens de speeltijd stond zuster Lucia in ’t wafelkot, waar men aan een klein prijsje een suikerwafel van Lotus kon kopen.

Lieve meiskes

Beide herinnerden ze de eeuweling als een zuster met veel empathie en ze sprak steeds van haar ‘lieve meiskes’. Vele meiskes van toen zijn haar niet vergeten, want ze kreeg en krijgt nog regelmatig kaartjes o.a. met Kerstmis en Nieuwjaar en zeker nu, bij haar 100ste verjaardag.

Eens op pensioen bleef ze in Barnum wonen, waar ze verantwoordelijk was voor de communiteit. Na 58 jaar Barnum kwam ze in 2013, na een heupbreuk, in de Nonnenstraat wonen. Haar elf medezusters blijven haar in het klooster zorgend nabij.

(AD)