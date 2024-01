“’Zorgen voor mama’ betekent misschien wel de redding van mijn gezin”: na 16 jaar in armoede krabbelt Natasja (41) recht

Natasja Huvaere is een van de moeders die elke week op televisie laat zien en voelen wat het betekent om in armoede te leven. Haar verhaal laat geen enkele kijker van ‘Zorgen voor mama’ onberoerd. Natasja, alleenstaand en toegewijde mama van drie, kampt met een schuldenberg van meer dan 38.000 euro. Na 16 gitzwarte jaren ziet ze nu eindelijk wat licht aan het eind van de tunnel. “En daar zitten Joost Bonte en de andere coaches in het programma voor héél veel tussen”, zegt ze. “Ik ben hen eeuwig dankbaar.”

Een piekfijn verzorgde rijwoning in een centrumstaat in Moorslede. Niets doet vermoeden dat er achter deze gevel een gezin woont dat al zestien jaar tegen een torenhoge schuldenberg aankijkt. Geldproblemen die er buiten de wil van Natasja Huvaere (41) en haar drie kinderen Faith (17), Aaron (16) en Colin (8) zijn gekomen.

Natasja’s toenmalige man had gok- en geldproblemen. “Hij gebruikte ons inkomen om zijn verslavingen te bekostigen en daardoor hadden we geen geld meer om onze leningen te betalen”, opent ze haar verhaal, gesteund door straathoekwerker Joost Bonte, een van de coaches van Zorgen voor mama.

Die schulden wist ze aanvankelijk af te lossen, maar sinds een vijftal jaar zit Natasja in budgetbeheer bij het OCMW. “Daar werden mijn huur- en energiefacturen niet altijd even correct betaald, waardoor ik nu opnieuw in schuldbemiddeling zit.”

“Vroeger voelde ik me écht onzichtbaar. Nu zwaaien mensen naar me”

Met een totale schuld van 38.380,60 euro. Een bedrag dat door het team achter Zorgen voor mama voor het eerst in kaart werd gebracht. “Het programma was mijn laatste strohalm”, klinkt het. “En het heeft er alle schijn van dat het ook de redding van mijn gezin zal betekenen.”

Sinds eind vorig jaar leven honderdduizenden Vlamingen mee met hoe Natasja elke dag opnieuw het beste van zichzelf geeft om haar kinderen een zo zorgeloos mogelijk bestaan te schenken. Al blijkt dat allesbehalve evident. De Moorsleedse werkt keihard om het hoofd boven water te houden, iets wat sinds de komst van Joost Bonte, Kristel Verbeke en de andere coaches steeds beter lijkt te lukken.

Vraagtekens weggewerkt

“Ik heb nog altijd mindere dagen, maar hoe meer ik om handen heb, hoe beter ik me voel”, vertelt Natasja met een guitige glimlach op het gelaat. “Joost en co hebben héél veel vraagtekens weggewerkt. Hier lag een enorme papierberg, een jungle aan facturen, onduidelijke documenten… Zaken waar ik totaal geen raad mee wist. Die hebben nu stuk voor stuk een antwoord gekregen.”

© © VRT

Ook het totaalbedrag dat Natasja verschuldigd is, is nu in kaart gebracht. “Ik kan je verzekeren dat ik even niet goed wist waar ik het had toen ik dat cijfer voor ogen kreeg. Maar er was wél eindelijk duidelijkheid. Ik heb jaren in overlevingsmodus gezeten. Verder dan de volgende dag kón ik gewoon niet denken. Nu wordt het licht op het einde van de tunnel langzaam maar zeker wat groter. En daar zitten Joost en de andere coaches voor héél veel tussen. Ik ben hen eeuwig dankbaar.”

“Mensen komen bij ons thuis curverboxen met voedingsmiddelen en kledij afzetten. Aan de ene kant ‘geneer’ ik me daar wat voor, maar tegelijk voelt het erg goed dat we niet alleen staan”

Via een afbetalingsplan moet de totale schuld tegen juni 2029 weggewerkt zijn. Natasja en haar gezin krijgen 955 euro leefgeld per maand en daar springt ze zo zuinig mogelijk mee om. “Ik probeer de kosten onder de 200 euro per week te houden, de rest zet ik aan de kant. Zo probeer ik een bescheiden spaarpotje aan te leggen. Iets wat dankzij de tips van Joost ook effectief lukt.”

Joost knikt. “Chapeau hoe Natasja in het leven staat. Ze heeft bákken zwarte sneeuw gezien, maar weigert op te geven. Ze cijfert zich volledig weg voor haar kinderen. Heel veel mensen kunnen iets van Natasja leren.”

Schouderklopjes

Dik twee maanden geleden zei Natasja haar job in de supermarkt Carrefour van Moorslede vaarwel om als winkelmedewerker bij Etam in Roeselare aan de slag te gaan.

“Ik heb altijd erg graag in de Carrefour gewerkt, maar had echt nood aan betere uren. Ik heb jarenlang mijn jongste zoon om 5 uur ‘s ochtends naar mijn zus in Zonnebeke moeten voeren, want ik kon hem zelf niet naar school brengen. Nu kan ik dat elke ochtend doen. Ik kan niet onder woorden brengen hoe hard ik daarvan geniet. Ik jeun me ook enorm op mijn nieuwe job.”

© JOKE COUVREUR

Waar Natasja zich vroeger schaamde voor haar situatie, krijgt ze nu schouderklopjes over hoe ze zich iedere dag als een leeuwin gooit. “Mensen herkennen me van het programma. En de reacties zijn unaniem positief. Dat doet wel deugd.”

“”Mensen komen bij ons thuis ook curverboxen met voedingsmiddelen en kledij afzetten. Aan de ene kant geneer ik me daar wat voor, maar tegelijk voelt het erg goed dat we niet alleen staan. Vroeger voelde ik me onzichtbaar. Niemand zag me staan of keek naar me om. Nu zwaaien mensen naar me op straat en krijg ik uit tal van hoeken een duwtje in de rug.”

“Deze zomer staat een tripje naar Center Parcs op de agenda. Het is jaren geleden dat we nog eens als gezin op vakantie konden”

“Natasja is ook zélf veranderd”, pikt Joost in. “Ik zie ze gewoon groeien, al zal ze dat zelf niet willen toegeven.”

“Goh”, zucht ze. “Ik heb nog altijd slechtere dagen, maar de goeie nemen stilaan de bovenhand. En als ik me wat minder voel, dan bak ik koekjes in de keuken of maak ik een wandeling met mijn twee hondjes. Even wat frisse lucht om mijn hoofd leeg te maken, het doet wonderen.”

Eindelijk vakantie

De toekomst ziet Natasja hoopvol in. “Ik zal er alles aan doen om mijn schulden weg te werken en daarna kan ik eindelijk beginnen bouwen. Ik heb wel wat stress voor het moment waarop ik alle paperassen en financiële zaken weer in eigen handen zal moeten nemen, maar ik weet dat ik ook dan op Joost zal kunnen rekenen. Hij zit diep in mijn hart.”

© © VRT

“En ik heb Natasja doodgraag”, beaamt Joost. “Zij en haar drie kinderen verdienen een comfortabel leven. Haar grote droom is om ooit een bed&breakfast te runnen. Ik hoop dat ze die droom binnen enkele jaren najaagt.”

“Stap voor stap”, besluit Natasja. “Eerst die schulden weg, daarna zien we wel. Maar ik durf alweer plannen. Deze zomer trekken we voor het eerst in jaren op vakantie. Via de organisatie Iedereen Verdient Vakantie kunnen we ons normaal gezien opmaken voor een tripje naar Center Parcs De Vossemeren in Lommel. Je kan niet geloven hoe hard ik daarnaar uitkijk. En zonder Zorgen voor mama zou dit nooit mogelijk geweest zijn. Het heeft mijn leven veranderd. Op een góéie manier.”