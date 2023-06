Zesvoudig viergeslacht (!) van Maria tot Joëlle

Vrouwen aan de macht bij de familie Wyllemet – Leniere. Op 26 april werd Joëlle Demeyere geboren. Ze zorgt voor een viergeslacht samen met overgrootmoeder Maria Leniere (81), grootmoeder Annie Wyllemet (59) en mama Cindy Dondeyne (37). Haar geboorte betekent onmiddellijk een zesvoudig viergeslacht voor de familie.

Stammoeder is Maria Leniere die geboren werd op 20 december 1941. “Ze werkte enkele jaren in Frankrijk en werd toen huisvrouw. Ze trouwde met Maurice Wyllemet op 19 december 1959. Samen kregen ze twee zonen – Patrick (60) en Johan (62) – en zes dochters: Rita (61), Marleen (59), Annie (59), Ilse (45) en Heidi (42) en Ria. Er waren twee tweelingen, waaronder Ria en Patrick. Ria overleed jammer genoeg toen ze vijf maanden oud was”, zegt Annie. “Mama was altijd een zorgzame en nette vrouw. Als kinderen kwamen wij altijd netjes uit een doosje.”

Speciale gelegenheid

Een zesvoudig viergeslacht is eerder uitzonderlijk. In totaal telt de familie Wyllemet-Leniere acht kinderen, 19 kleinkinderen (acht jongens en elf meisjes) en 14 achterkleinkinderen (drie jongens en elf meisjes). “Jammer genoeg beseft ze niet dat we een zesvoudig viergeslacht hebben door haar dementie. Op 1 december 2015 nam mama haar intrek in Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis in Poperinge. Papa woont nog steeds in Loker. Hij komt hier dagelijks op bezoek en is hier ook aan de slag als vrijwilliger”, vertelt Annie. “Deze speciale gelegenheid wilden we graag op beeld hebben als herinnering. Ons moeder is er tenslotte nog en in de mate van het mogelijke komen we samen.”