Zestig jaar huwelijksgeluk voor Erik en Christiana uit Ardooie

Erik Werniers en Christiana Gobbin uit de Oude Lichterveldsestraat in Ardooie zijn zestig jaar getrouwd. Op 3 augustus 1963 stapten ze in het huwelijksbootje.

Erik werd geboren in Koolskamp op 25 juni 1941. Christiana werd geboren op 18 juni 1938 in Ardooie. Het echtpaar heeft twee zonen. Chris is samenwonend met Martine Vermeulen. Jurgen is de echtgenoot van Patricia Molly. Er zijn zes kleinkinderen.

Erik liep school tot zijn veertiende en werkte eerst zeven jaar bij Depypere in de Fabriekstraat in Ardooie. Daarna ging hij aan de slag bij houthandel De Muelenaere in Ardooie, waar hij vakkundig bomen tot planken zaagde. Hij bleef er tot aan zijn pensioen werken. Vele jaren verzorgde hij de tuin bij de kinderen. Tegenwoordig beperkt hij zich tot het thuis tuinieren, maar hij doet het met de beste zorg en de eigen tomaten smaken als geen ander. Erik is lid van Okra, waar hij regelmatig een fietstocht meerijdt.

De beroepsloopbaan van Christiana speelde zich af tussen de schoenen. Na haar schooltijd ging ze werken bij schoenenfabriek Debusschere in de Lichterveldsestraat, waarna ze ook nog thuiswerk deed voor dezelfde werkgever. Christiana was steeds bedrijvig in het huishouden en in de vrije uurtjes verzorgde ze wel eens een naaiwerkje. Ze is lid van Okra, waar ze tot voor kort meefietste.

En wat bracht hen samen? Dat was een bezoek aan de fancy fair van de gemeenteschool. Het startschot van een lang huwelijksleven. (JM)