Zes koesterplekken voor ouders van overleden kinderen in Roeselare

Op de zes kinderbegraafplaatsen van de stad zijn onlangs koesterplaatsen ingericht. Ouders van overleden kinderen en van sterrenkinderen kunnen er terecht in een mooie tuin met zitbanken. “Door het herinrichten van de kinderbegraafplaatsen hopen we dat ouders hier tot rust kunnen komen.”

“Het is onze bedoeling om extra aandacht te geven aan ouders van sterrenkinderen en bij uitbreiding van alle overleden kinderen”, legt schepen van Opvoeding Michèle Hostekint uit. Sterrenkinderen zijn baby’s die overleden zijn voor, tijdens of net na de geboorte. Een werkgroep ging aan de slag en heeft enkele projecten uitgewerkt om het thema wat uit de taboesfeer te halen. Al is het overlijden van een kind rond de geboorte steeds meer bespreekbaar, toch ervaren ouders nog altijd hindernissen. Dat kinderbegraafplaatsen vroeger vaak in een verloren hoekje waren ingericht is er één van. “In november stond de aanplant van een geboortebos op de agenda, maar dat moesten we wegens de slechte weersomstandigheden uitstellen naar het voorjaar. Er staat wel al een herdenkingsbord in het Bergmolenbos met de namen van de overleden kinderen en de sterrenkinderen van dit jaar. Ouders die vroeger al een kindje verloren, konden zich aanmelden om alsnog de naam op het bord te laten plaatsen.”

Wereldlichtjesdag

De werkgroep zorgde ook voor een doorstart van de organisatie van de Wereldlichtjesdag in Roeselare. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het stadsbestuur, OVOK, HuisvandeMens, AZ Delta, CM en enkele ouders van een overleden kind. Familie en vrienden van een overleden kindje zijn welkom op zondag 11 december op de stedelijke begraafplaats voor een warm samenzijn. Alle kinderen worden herdacht met tekst, muziek en licht. Nadien is er tijd om samen wat na te kaarten. Allerlei andere organisaties werkten mee en zorgden voor ruim vijfhonderd kaarslichtjes die in de stad worden uitgedeeld. Ze verzamelden glazen theelichtjes en haakten er een mantel omheen. Wie wil, kan een lichtje afhalen op openbare plaatsen in Roeselare zoals in ARhus. Het is de bedoeling dat die lichtjes zondag tussen 18 en 19 uur allemaal branden om de sterrenkinderen en overleden kinderen te gedenken.

Rust en veel groen

“Nieuw zijn de koesterplekken die we hebben ingericht. Het zijn er zes in Roeselare op de zes kinderbegraafplaatsen. Met extra veel groen en aandacht voor een mooie aanleg creëerden we rustplaatsen waar ouders en familieleden terechtkunnen om troost te zoeken. Er staan ook zitbanken die werden gemaakt door de leerlingen van het VTI. Op de banken staan troostende woorden en gedichten”, aldus nog Michèle Hostekint.

Bij het verlies van een broer of een zus voelen ook de andere kinderen van een gezin een groot gemis. Ze komen terecht in een wereld die voor altijd veranderd is. Het Huis van het Kind organiseert op donderdag 15 december om 19.30 uur een infomoment voor ouders en grootouders van jonge kinderen in het Welzijnshuis.