Zaza is het eerste dochtertje van Meense schepen Kasper Vandecasteele

Schepen Kasper Vandecasteele is sinds woensdag papa van dochtertje Zaza. Mama Polien Claeys maakt het ook uitstekend.

Baby Zaza liet iets langer dan verwacht op zich wachten maar op woensdagavond 29 juni zag ze in AZ Delta Menen dan eindelijk het levenslicht. “Het zijn stresserende dagen geweest”, zegt schepen Kasper Vandecasteele. “Zaza werd een uurtje voor de gemeenteraad geboren. Ik lichtte meteen het schepencollege in en zo was iedereen meteen op de hoogte van het heuglijke nieuws.”

Kippenvel

Zaza woog bij de geboorte 3,365 kg en was 52 cm groot. De baby doet het goed. “Het is cliché maar de geboorte was de mooiste dag van mijn leven”, zegt Vandecasteele. “Ik heb er nog kippenvel van als ik eraan terugdenk.”

Voor de naam Zaza deed het koppel inspiratie op bij een collega in het stadhuis. “Al is haar naam wel anders geschreven. We zochten gewoon een korte en krachtige naam omdat Vandecasteele al redelijk lang is. Zo kwamen we bij Zaza uit. De meeste reacties zijn positief al is het voor sommige grootouders nog wat wennen.” (MPM)