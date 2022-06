Yvette en Daniël uit Ichtegem vieren hun platina huwelijksverjaardag

Yvette Lingier (93) en Daniël Desimpel (95) uit de Zuidstraat werden, samen met hun familie, in Huis Dekeyser ontvangen. Ze werden er gehuldigd voor hun platina huwelijksverjaardag.

Beiden zijn rasechte Ichtegemnaars en hebben ondernemersgenen geërfd. Zo hadden de ouders van Yvette een pluimveehandel en de ouders van Daniël een aardappelbedrijf. Die ondernemersgeest gaven ze later op hun beurt door aan hun eigen kinderen. Dankzij Yvette, die het huishouden bestierde, meehielp in de zaak en zorgde voor de opvoeding van hun vier kinderen, kon Daniel de zaak doen openbloeien. Daniël was destijds een begaafd student en een harde werker. Zowel tijdens als na zijn middelbareschoolperiode hielp hij mee in het bedrijf van zijn ouders. Na zijn huwelijk ging hij werken in de pluimveehandel van zijn schoonouders, die hij later met zijn schoonbroer verder uitbouwde. Uiteindelijk nam hij de zaak over.

Creatieve geest

Yvette en Daniël wonen trouwens nog altijd op de plek waar de pluimveehandel gevestigd was. Ze hadden veel klanten in Wallonië en Daniël reed er een paar keer per week heen. Logisch dat hij dan ook vloeiend Frans spreekt. Op latere leeftijd leerde hij ook nog Engels. Daniël had enerzijds veel technisch inzicht en anderzijds een creatieve geest. Zo bouwde hij, om een voorbeeld te geven, een gemotoriseerde gocart voor zijn kinderen. Maar ook het onderhoud van zijn wagen, die hij pas een jaar geleden liet voor wat hij was, deed hij zelf. Zo stond hij er ook op dat zijn kinderen eerst een band konden vervangen. Die mentaliteit om zelfstandig te kunnen zijn, probeerde hij steeds aan hen door te geven.

Na zijn pensioen bleef hij op heel wat vlakken actief en probeerde hij zoveel mogelijk met zijn tijd mee te gaan. Zo leerde hij op zijn 80ste met de computer werken. Later kreeg hij van zijn kinderen voor zijn verjaardag een iPad die hij nu nog steeds frequent gebruikt. Daniël volgt nog altijd de politiek en de actualiteit op de voet. Omdat hij als tiener zeer bewust WO II meemaakte, heeft hij ook daar interesse voor.

Nooit opgeven

Het koppel heeft vier kinderen, Johan (68), Ann (66), Bernard (62) en Isabelle (53), 8 kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen. Aan allemaal geeft hij mee dat ze nooit mogen opgeven. Na een grote tegenslag, kan je immers nog altijd van nul herbeginnen. Pas op elfjarige leeftijd ging Daniël met zijn vader naar Oostende en zag hij voor het eerst de zee! In dié tijd, toch wel een hele belevenis!