WZC Blijvelde Kortemark viert 101-jarige André Bossy

In WZC Blijvelde Kortemark is het feest op afdeling De Meiboom. André Bossy mag immers 101 kaarsjes uitblazen.

André zag het levenslicht op 11 augustus 1922 in Koekelare. Hij groeide op in een gezin met zeven kinderen. Zijn vader was mandenmaker en al op jonge leeftijd moest hij in de leer gaan bij zijn vader om hem later te kunnen opvolgen.

In 1947 trouwde André met Audette Jonckheere. Zij was naaister. Samen kregen ze drie dochters en twee zonen. Net zoals veel tijdsgenoten heeft André ook zeven jaar als seizoensarbeider in de bietensector in Frankrijk gewerkt. André was een harde werker, zijn werk was zijn passie en hobby. Met zijn broer heeft hij ook in de bouw gewerkt als metselaar. Samen hebben ze grote appartementsblokken gebouwd.

Na zijn pensioen bleef André in Koekelare wonen. Nu verblijft hij in WZC Blijvelde Kortemark op de afdeling De Meiboom. (GC)