Wingene zet Vlaams project in gang om automatisch premies uit te betalen aan gezinnen

Binnenkort zullen gezinnen niet langer een aanvraag moeten indienen voor elke premie waar ze recht op hebben, en dat komt mede dankzij de voortrekkersrol van de gemeente Wingene. Via het project ‘Family ProEf’ wordt er een structuur van gegevensdeling opgezet tussen Agentschap Opgroeien, Agentschap Uitbetaling Groeipakket en de lokale besturen om de toekenning van allerlei premies automatisch te laten gebeuren. “Zo kan er niemand meer uit de boot vallen”, klinkt het bij Wingense schepen Brecht Warnez.

“Wie een baby krijgt heeft standaard recht op een geboortepremie. Wij weten als bestuur natuurlijk wanneer een kindje geboren wordt, maar toch moeten de ouders in kwestie zélf nog de premie aanvragen. Dat lijkt onnodig, maar volgens de huidige privacywetten moeten wij de gegevens van de geboorteaangifte niet zomaar gebruiken om die premie toe te kennen. Onlogisch en inefficiënt. Het zorgt voor een administratieve rompslomp én tientallen gezinnen die niet wegwijs geraken uit de administratieve rompslomp vallen uit de boot”, gaat hij verder.

Digitalisering

Het idee komt voort uit een eerder project waarvoor Wingene subsidies kreeg via het Vlaams programma ‘Gemeente zonder Gemeentehuis’. Centraal stond het uitwerken van een innovatief concept rond het digitaliseren en optimaliseren van het premie- en subsidiebeleid. Dat is precies wat Wingene ook met dit project wil bereiken, en dat is ook de Vlaamse regering niet ontgaan.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits zetten samen hun schouders onder het project ‘Family ProEf’, geïnspireerd door de visie van het gemeentebestuur van Wingene. Het project is een samenwerking tussen Opgroeien, Agentschap Uitbetaling Groeipakket en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Concreet krijgen lokale besturen toegang tot gegevens waarmee ze hun premie- en toelagebeleid veel efficiënter kunnen inrichten. Tal van premies zullen in de toekomst dus automatisch uitbetaald worden, zonder dat er een aanvraag moet ingediend worden.

“Het is voor hen niet altijd eenvoudig om alle gezinnen te bereiken die recht hebben op toelages hebben”

Gemeente Wingene zet zich als trekker samen met 43 andere lokale besturen in om met dit aanbod aan de slag te gaan. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers trekt 500.000 euro uit voor dit project.

“Ik moedig alle steden en gemeenten in Vlaanderen aan om het voorbeeld van Wingene te volgen. De gemeente springt duidelijk op de digitale trein ten voordele van de inwoners. Vlaamse steden en gemeenten betalen namelijk vaak eigen lokale toelagen uit, in het kader van hun gezinsbeleid. Het is voor hen niet altijd eenvoudig om alle gezinnen die er recht op hebben te bereiken. Daarom willen we enerzijds inzetten op een structurele gegevensdeling vanuit Opgroeien, waarbij steden en gemeenten op een veilige manier kunnen opvragen welke gezinnen bepaalde toelagen via het Groeipakket ontvangen. Daarnaast kunnen gemeenten een beroep doen op het agentschap Uitbetaling Groeipakket om specifieke gezinnen gericht aan te schrijven”, aldus minister Hilde Crevits.