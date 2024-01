Willy en Nadine vieren gouden jubileum

Willy Deroo (70) en Nadine Cauliez (70) uit de H. Deberghstraat in Oostvleteren vierden hun vijftigste huwelijksverjaardag.

Willy werd geboren in Poperinge, maar groeide op in Antwerpen. Tijdens een vakantie bij familieleden in Poperinge leerde hij Nadine kennen. Zij groeide op in de Brandhoek in Vlamertinge. Haar eerste werkgever was kleding Aernoudt in Vlamertinge, waar ze vele jaren werkte.

Nadat het jonge koppel op 15 december 1973 trouwde, gingen ze in Oostvleteren wonen. Daar vond Nadine werk bij dokter Goudeseune en ze bleef er werken tot aan haar pensioen.

Willy was vele jaren postbode in Menen, Ieper en Vleteren om daarna nog 27 jaar vrachtwagenchauffeur te zijn, tot aan zijn pensioen.

Er werden drie dochters geboren: Sandra (49), Kurt (48) en Cindy (47). Die zorgden voor vier kleinkinderen en ondertussen al vier achterkleinkinderen. Het koppel was vele jaren actief lid van een wandelclub en Willy is een groot muziekliefhebber en hobbyfotograaf. (RVL)