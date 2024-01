Wie helpt mee ‘rouwkost’ te bereiden? Vzw Elenoor zoekt vrijwilligers om te koken voor sterrenouders

Vzw Eleonoor is dringend op zoek naar minstens 25 nieuwe West-Vlaamse vrijwilligers. Die hebben ze nodig om ook in onze provincie ‘rouwkost’ te kunnen voorzien voor elk gezin dat – tijdens de zwangerschap of daarna – een kindje verliest. Enkel in Zuid-West-Vlaanderen geraken de oproepen van sterrenouders vlotjes ingevuld. “Het is een klein gebaar, maar met een enorme impact”, aldus vrijwilligster Ylenia.

Vzw Eleonoor werd in 2019 opgericht door sterrenouders Priscilla en Frederik. Hun dochter Eleonoor werd stilgeboren, en in de periode die daarop volgde beseften ze hoe waardevol het was om mensen om je heen te hebben die de dagdagelijkse taken van je overnemen. Naar de supermarkt gaan en een maaltijd koken, bijvoorbeeld. “Wij kregen vanuit verschillende hoeken rouwkost, gezonde comfortfood die ons op de been hield in een van de zwaarste periodes van ons leven. Maar al snel besefte ik dat lang niet iedereen zo’n netwerk heeft. Na talloze gesprekken met Evy – de meter van Eleonoor – hebben we uiteindelijk de vzw uit de grond gestampt”, vertelt Priscilla.

Te weinig vrijwilligers

Initieel was de vzw enkel actief in Oost-Vlaanderen – de thuisbasis van de initiatiefnemers – maar al snel kwamen er ook aanvragen binnen vanuit andere provincies. Voor elk gezin dat een kindje verliest – vanaf 16 weken zwangerschap tot kindjes van 12 jaar – kan een aanvraag ingediend worden. Zij ontvangen in eerste instantie een rouwmand gevuld met koesterspulletjes zoals kaarsen, een bloemstukje en sinds kort een handgemaakte en gepersonaliseerde keramiek ovenschaal.

Met dank aan de Trooperdroom die de vzw in de wacht kon slepen krijgt elke sterrenouder nu ook een handgemaakte en gepersonaliseerde keramiek ovenschaal. © vzw Eleonoor

Voorts bevat de mand enkele lekkernijen zoals granola, confituur en koffie. Maar bovenal wordt er een vrijwilliger gezocht om de week na de stilgeboorte of het overlijden van het sterrenkindje elke dag een warme maaltijd te koken en naar het huis van het gezin te brengen. Dit alles is volledig gratis voor de sterrenouder(s), alles wordt gefinancierd met behulp van giften. Tot nu toe werd er voor elk gezin dat een aanvraag deed een vrijwilliger gevonden, maar vooral in West-Vlaanderen wordt het steeds moeilijker om alle oproepen te kunnen beantwoorden.

“25 van de 35 West-Vlaamse vrijwilligers wonen allemaal in de regio van Kortrijk. We hebben er meer nodig in de rest van de provincie”

“In totaal hebben we 243 vrijwilligers in onze database zitten, waarvan er 35 in West-Vlaanderen wonen. Het grootste probleem is de geografische spreiding van die groep: ongeveer drie vierde van die 35 vrijwilligers bevinden zich in de ruimte regio rond Kortrijk. Er zijn dus slechts 10 personen om alle aanvragen in de Westhoek, aan de Kust en in de ruime regio rond Brugge te beantwoorden. Dat is gewoon te weinig… We hebben er zeker 25 extra nodig”, meent Priscilla.

Kleine moeite

Eén van die West-Vlaamse vrijwilligers is Ylenia Thienpont. De 34-jarige mama van drie kinderen woont in Hooglede en kookte begin mei 2023 voor een alleenstaande mama uit Handzame (deelgemeente van Kortemark). “Er kwam een oproep binnen voor een mama die naast een zoontje, ook een dochter van 4 had die heel onverwacht was overleden na het oplopen van een agressieve bacteriële infectie. Ik heb me meteen kandidaat gesteld”, vertelt Ylenia.

“Ik kreeg de kans om een sterrenmama op tenminste één vlak volledig te ontzorgen, dat is zo ontzettend waardevol”

Snel na het overlijden van het meisje werd het verhaal opgepikt in de media. Het ging namelijk over Annelies Segaert, de mama van ‘Julietteje Kroketje’, die na het overlijden van haar dochter had opgeroepen om haar sociale mediakanalen te overspoelen met roze hartjes. Annelies en haar zoontje was het eerste gezin waar Ylenia voor kookte, sinds ze enkele jaren geleden lid werd van de vrijwilligersgroep.

Elke dag bracht Ylenia de verse schotels die ze thuis had gemaakt naar de mama en broer van Juliette*. © gf

“Een collega van mij was sterrenmama geworden. Ik heb toen met eigen ogen gezien hoe waardevol het was om in zo’n intense rouwperiode verse en huisgemaakte maaltijden te ontvangen”, vertelt de Hoogleedse mama, die fulltime bij Pleegzorg West-Vlaanderen werkt. Ze kookte een week lang voor het het gezin van Annelies, op het moment dat zij weer aan de slag ging in het onderwijs.

“Annelies wou zo snel mogelijk weer aan de slag, maar had daarnaast weinig zin en energie om in de supermarkt honderden vragen te beantwoorden van mensen die ze niet kende. Ze had wel een groot netwerk rond haar heen, maar die mensen waren natuurlijk ook aan het rouwen om Juliette. Zij brengen wel eens een cake of een ovenschotel mee, maar wat vzw Eleonoor doet, blijft zelfs dan heel nuttig. Ik kreeg de kans om haar op tenminste één vlak volledig te ontzorgen, op een discrete manier, zonder mij op te dringen in haar privésfeer.”

“Het is een hele kleine moeite voor jou, maar met een heel grote positieve impact”

Na deze ervaring wil Ylenia anderen zoveel mogelijk aanmoedigen om zich ook aan te melden als vrijwilliger: “Ik kookte gewoon elke dag twee extra porties. En hoe meer vrijwilligers er zijn, hoe kleiner de afstand tot het gezin waarvoor je rouwkost maakt. Uiteindelijk is het een hele kleine moeite voor jou, maar een heel grote positieve impact op de sterrenouder(s) in kwestie. Het is letterlijk en figuurlijk een ontzettend warm gebaar.”

Wens voor 2024

Sinds oktober krijgt de vzw opvallend meer aanvragen dan gewoonlijk, gemiddeld 1 à 2 per week. Daardoor is de druk op de al te kleine vrijwilligerspoel hoger én begint de vzw zich zorgen te maken over de financiën. Voor elke aanvraag moeten ze een budget van ongeveer 150 euro voorzien. Die centen worden gebruikt voor de rouwmand, de ingrediënten van de vijf maaltijden en de kilometervergoeding van de vrijwilligers. (lees verder onder de foto)

© JOKE COUVREUR

Grote inzamelacties krijgt het kleine kernteam van de vzw zelf niet gebolwerkt en subsidies zijn er niet, dus zijn ze volledig afhankelijk van giften. “Het komende jaar kunnen we wel nog overleven, maar daarna wordt het heel lastig. Onze grootste wens voor 2024 is dus tweeledig: meer vrijwilligers, vooral in West-Vlaanderen, en meer financiële middelen. We merken elke keer opnieuw dat ons initiatief zo waardevol is, het zou jammer zijn als het zou verdwijnen”, besluit de oprichtster.