West-Vlaamse vrouwen worden steeds later mama: nooit eerder wilden zoveel 40-plussers aan kinderen beginnen

Zondag zetten we alle mama’s in de bloemetjes, jong én minder jong. Want steeds meer West-Vlaamse vrouwen kiezen na hun veertigste nog voor een kindje. Omdat ze eerst voorrang gaven aan hun carrière, omdat ze de juiste partner pas laat tegen het lijf liepen of omdat de kinderwens lang achterwege bleef… maar dat is niet zonder risico.

In 2020 zetten 253 West-Vlaamse vrouwen ouder dan 40 jaar een kindje op de wereld. Goed voor zo’n vijf per week en 2,37 procent van alle bevallingen in de provincie. Dat lijkt een verwaarloosbaar cijfer, maar dit aandeel is wel een vijfde groter dan tien jaar geleden. Sterker nog: er zijn tegenwoordig meer vrouwen die pas na hun 30ste een kind krijgen dan vrouwen voor hun 30ste. Het aandeel jonge mama’s daalde met gemiddeld 30 procent, terwijl dat van de iets oudere leeftijdsgroepen met een kwart steeg. (lees verder na de grafiek)

“Een evolutie die al langer gaande is”, meent gynaecologe en fertiliteitsspecialiste Laurence Strypstein van AZ Groeninge in Kortrijk. “We zien vooral een serieuze daling in bevallingen bij vrouwen tussen 19 en 24 jaar. Dat is ergens logisch, want er wordt meer en langer gestudeerd, het wordt steeds duurder om je te settelen en ook vrouwen focussen zich vaker op het uitbouwen van een carrière. Allemaal goede redenen om je kinderwens nog even uit te stellen.”

“Ik begrijp dat het leven niet altijd loopt zoals gepland, maar vrouwen moeten zich bewust zijn van de risico's”

Geen vuiltje aan de lucht dus, maar de opvallende trend van 40-plussers die nog op een biologische manier mama willen worden, baart dokter Strypstein wél zorgen. “Ik krijg wekelijks vrouwen over de vloer die pas na hun 40ste aan kinderen willen beginnen. Ik begrijp dat het leven niet altijd loopt zoals gepland, maar vanuit medisch perspectief moedigen we het absoluut niet aan. Er zijn talloze risico’s verbonden aan een zwangerschap op latere leeftijd (zie kader, red.). Het is belangrijk dat vrouwen zich bewust zijn van deze realiteit.”

Miskraam

Ondanks de risico’s liet Nathalie Van Noten (44) uit Middelkerke zich niet afschrikken. “Tussen mijn 20ste en 30ste heb ik nooit een kinderwens gehad. Pas toen ik mijn man Nico leerde kennen, begon mijn moederhart te kloppen. Hij had al drie kinderen uit een vorige relatie. Hem bezig zien als een fantastische vader heeft me doen verlangen naar een eigen kindje. Let op, ik zie mijn pluskinderen doodgraag, hé! Maar toen ik mijn gedachten op een baby van mij en Nico had gezet, kon ik het idee niet meer loslaten”, vertelt Nathalie. (lees verder onder het kader)

Wat als je na je 40ste nog mama wil worden? Op latere leeftijd mama worden, houdt tal van risico’s in. Fertiliteitsexperte Laurence Strypstein: “Hoe ouder je wordt, hoe slechter de kwaliteit van je eicellen. Je hebt er ook veel minder, dus wordt het een pak moeilijker om zwanger te worden. Lukt het wel, dan zijn de problemen niet van de baan. Als je ouder bent dan 40 heb je 1 op 65 kans dat je baby een chromosoomafwijking heeft (zoals het syndroom van Down, red.), bij jongere mama’s is dat 1 op 500. De kans op een miskraam is 26 tegenover 12 procent als je jonger bent. Ook de kans op complicaties zoals zwangerschapsvergiftiging is veel groter.” Maar toch is er ook goed nieuws. “Een oplossing is social freezing, het invriezen van eitjes wanneer je 30 of 35 bent om ze dan tien jaar later via een IVF-behandeling te gebruiken. Een baarmoeder mag zo oud zijn als je maar wil, het is de leeftijd van de eitjes die telt. Die laten invriezen is een soort van levensverzekering” Nadeel: die procedure kost 2.500 euro. “Hopelijk komt er nog een terugbetalingssysteem.”

Vier jaar geleden hakte het koppel de knoop door en stopte Nathalie met de pil. Tegen alle verwachtingen in was het meteen raak, maar Nathalie heeft de zwangerschap pas ontdekt toen ze drie maanden later bij de dokter te horen kreeg dat haar buikkrampen een miskraam betekenden. “Dat deed pijn natuurlijk, maar we besloten het opnieuw te proberen. Helaas bleven al mijn zwangerschapstesten negatief, op natuurlijke wijze lukte het ons niet. IVF (in-vitrofertilisatie, red.) leek de enige oplossing, al stond ik daar initieel weigerachtig tegenover. Het was moeilijk te aanvaarden dat ik het zelf niet kon.”

Horrorfilm

Na aandringen van haar arts besefte Nathalie dat ze niet lang meer kon wachten. Er volgde nog een miskraam, een eerste mislukte IVF-behandeling en daarna een tweede ronde IVF. In augustus 2021 was het prijs: Nathalie was zwanger van een dochter. “Ik heb er niet echt van genoten. Ik was zo bang voor een derde miskraam en ik kampte met alle mogelijke kwaaltjes. Maar ze bleef flink zitten tot het tijd was voor de ingeleide bevalling. Die zou niet misstaan in een horrorfilm, want er waren complicaties. Mijn baarmoederhals gaf geen kik na meerdere rondes medicatie, mijn lichaam ging in shock tijdens de spoedkeizersnede door een gefaalde epidurale en ik moest uiteindelijk volledig verdoofd worden waardoor ik de geboorte van onze kleine Nina volledig heb gemist. Maar nu ik mijn gezonde dochter van één jaar elke dag in mijn armen kan sluiten, weet ik dat het dit allemaal waard is geweest.”

“Haar vader zal 70 zijn wanneer ze afstudeert, maar toch heb ik geen spijt van mijn beslissing”

Nathalie heeft absoluut geen spijt van haar beslissing om op haar 43ste nog mama te worden, maar geeft toe dat er nadelen aan verbonden zijn. “Je hebt nooit garantie op een vlekkeloze zwangerschap, maar de risico's zijn natuurlijk groter als je ouder bent. Als ik mijn hart zou volgen, dan zou ik Nina nog een broertje of zusje willen geven, maar ik ga het niet meer doen. IVF wordt vanaf 43 jaar niet meer terugbetaald en ik wil de mentale en fysieke pijn van het hele proces niet nog eens ondergaan. Nina's papa is tien jaar ouder dan mij, hij zal dus al in de 70 zijn als onze dochter afstudeert. Ook haar grootouders zal ze nooit echt kennen. Maar daarnaast is Nina echt een verrijking in ons leven. Ik sta nu ook zoveel sterker in mijn schoenen dan 20 jaar geleden, ook op financieel vlak. Als ik de klok kon terugdraaien, zou ik het zo opnieuw doen.”