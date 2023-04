West-Vlaamse opruimcoaches lanceren StrijkMeiNiet: “Strijk je niet graag? Doe het dan niet!”

Een maand niet strijken en dan nog op advies van een opruimcoach? Het klinkt te gek, maar toch is het de missie van Lore Tessier (41) en Lieselotte Valcke (40). Met hun actie StrijkMeiNiet willen ze dat we ons strijkijzer in mei links laten liggen en lanceren ze elke dag tips om de strijkmand te doen slinken. “Meer dan tachtig procent van de mensen houdt niet van strijken. Doe het dan ook niet!”

Die mand strijk die alweer veel te lang naar je zit te loensen en je dan maar met een flinke scheut tegenzin wegwerkt: liefst negentig procent van de Vlamingen weet perfect wat het betekent. Dat blijkt een een enquête die de opruimcoaches Lieselotte Valcke uit de Wingense deelgemeente Zwevezele en de naar Gent uitgeweken Roeselaarse Lore Tessier bij 474 mensen afnamen.

Reden genoeg voor de twee mama’s en professionele organisers om de koe bij de horens te vatten en een in het oog springende actie in het leven te roepen.

“Een gemiddeld gezin verbruikt 260 kilowattuur per jaar aan strijken, goed voor 65 euro”

Beroepshalve helpen ze mensen om hun woning, keuken, zolder, kelder én leven op orde krijgen, nu willen ze het strijkijzer diep in de kast begraven. In navolging van MaaiMeiNiet lanceren ze StrijkMeiNiet. “Al wil dat niet zeggen dat je met slordige kledij de deur uit moet”, benadrukken de twee.

Klagen over strijk

Negen op de tien strijkers is een vrouw en slechts zestien procent vindt het een leuk karwei. “De gemiddelde strijkbeurt duurt al snel meer dan een uur. Hoeveel mensen klagen niet over de berg strijk die thuis op hen ligt te wachten? Je maakt er jezelf en je gezin ook niet gelukkiger mee, maar de strijkplank opgeplooid laten staan, blijkt toch zo moeilijk. Daarom willen we voor een mentaliteitswijziging gaan.”

© Ann Ingelbeen

“Strijken wordt sowieso vooral meer door oudere generaties gedaan, maar ook millennials (geboren tussen 1980 en 1999, red.) doen het nog vaak massaal. Terwijl er zoveel makkelijke manieren zijn om het niet te moeten doen. Gewoon al mínder strijken, kan je flink wat tijdswinst opleveren. Reken even zelf: een uurtje extra per week om iets anders te doen, het maakt veel verschil op een heel mensenleven.”

Vijf tips om minder te strijken 1. Vul je wasmachine maar voor drie vierde. “Dat zorgt voor minder druk tijdens het zwieren en dus minder kreuken.” 2. Gebruik de kreukvrije knop op je wasmachine. “Als je die niet hebt, was op een lager toerental. Dan raken je kleren minder platgedrukt.” 3. Hang de was meteen uit. “Als je was klaar is, laat die dan niet nog uren in de wasmachine zitten.” 4. Plooi direct op. “Is je was droog, gooi die dan niet eerst in een wasmand. Meteen opplooien betekent minder kreuken.” 5. Strijk met de handen. “Zo haal je de grootste plooien er erg makkelijk uit.”

Lore en Lieselotte schreven een gratis e-book met vijf concrete tips, maakten een podcast rond het thema en brengen in een besloten Facebookpagina een 31-daagse cursus om je strijkleven compleet om te gooien.

Loslaten

“Het gaat vooral om leren loslaten”, zeggen ze. “Je krijgt meer tijd voor wat écht telt: je gezin, hobby’s… Het gaat ook gewoon om meer tijd. En vergeet ook het mentale aspect niet. Er valt een zekere druk weg. Plus: het is goed voor het milieu en je portefeuille. Een gemiddeld gezin verbruikt 260 kilowattuur per jaar aan strijken, goed voor 65 euro.

Lieselotte is trotse mama van drie kinderen, Lore heeft een tweeling. “Huishouden, werk en gezin combineren, is niet altijd een sinecure. Wij strijken nog zo’n 45 minuten per week, vooral herenhemden. Probéér het gewoon, het zal je leven een pak meer ademruimte geven.” Bedoeling is om van StrijkMeiNiet een jaarlijks terugkerende actie te maken. “Tot het volledig ingeburgerd is”, knipogen de twee.

www.strijkmeiniet.be