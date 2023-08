West-Vlaamse mama’s het minst fan van borstvoeding, maar er is beterschap op komst

In vergelijking met 2021 kozen West-Vlaamse mama’s vorig jaar iets vaker voor borstvoeding net na de geboorte van hun kindje. Toch bengelen we helemaal onderaan de Vlaamse rankschikking, in andere provincies zijn kersverse moeders het geven van borstvoeding iets meer genegen. “Het kan nochtans heel waardevol zijn voor het immuunsysteem van je baby”, aldus Agentschap Opgroeien.

Iets meer dan 7 op 10

Ter gelegenheid van de Internationale Week van de Borstvoeding publiceert Agentschap Opgroeien de meest recente cijfers rond borstvoeding. In West-Vlaanderen krijgt 75,4 procent van de pasgeborenen – al dan niet uitsluitend -borstvoeding tijdens de eerste 24 uur van hun leven. Daarmee wordt een lichting stijging opgetekend – een jaar eerder ging het over 74,4 procent – maar toch zitten we nog serieus onder het Vlaams gemiddelde van 82,2 procent.

“Borstvoeding geven is heel waardevol, maar allesbehalve evident”

“De periode net na de geboorte is net heel cruciaal: met borstvoeding geef je een kind de beste start. Die eerste moedermelk bevat veel eiwitten, vitamines en mineralen en zit vol stoffen die je baby beschermen tegen infecties. Het blijft belangrijk om prille ouders bewust te maken van de voordelen. Tegelijk weten we natuurlijk ook dat het niet altijd evident is voor nieuwe mama’s en is er in veel gevallen ondersteuning nodig”, aldus Niels Heselmans, woordvoerder van Opgroeien.

Niet-Belgische mama’s doen het vaker

Dat de populariteit van borstvoeding afneemt met de jaren, klopt echter niet. In 2014 kreeg namelijk nog bijna een derde van de pasgeborenen in onze provincie niets van borstvoeding, nu is dat slechts bij 24,4 procent van de baby’s het geval. Volgens de recente cijfers geven West-Vlaamse mama’s iets vaker aan hun eerste kind borstvoeding, maar laten het dan voor wat het is bij hun volgende kinderen. Ook prematuurkindjes worden vaker aan de borst gelegd dan andere baby’s. (lees verder onder de grafiek)

Meer opvallend is het feit dat mama's van een niet-Belgische origine wél meer fan zijn van de praktijk: 94,3 procent van alle niet-Belgische nieuwe mama's in onze provincie gaven vorig jaar borstvoeding tijdens de eerste 24 uur na de geboorte, bij de Belgische mama's was dat slechts 69,8 procent.

Kijken we naar dag 6 na de geboorte, dan krijgt nog 69,5 procent van alle West-Vlaamse baby's borstvoeding. Na 6 maanden was dat cijfer al gedaald naar 26,2 procent.

Tijdens deze campagneweek staat vooral het geven van borstvoeding voor werkende ouders centraal, voor kindjes tussen de 3 en 6 maanden dus. “We willen moeders tonen hoe de de overstap naar het werkende leven tijdens hun borstvoedingsverhaal zo comfortabel mogelijk kunnen laten verlopen. Want dat is natuurlijk allesbehalve eenvoudig, maar wel heel waardevol als het lukt”, klinkt het.