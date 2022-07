West-Vlaamse familie vraagt steun voor vrijlating van Olivier Vandecasteele in gevangenschap in Iran

Sinds 24 februari zit Olivier Vandecasteele opgesloten in de gevangenis van Téhéran in Iran. Olivier (41) is al jaren ngo-medewerker voor Iran. Tot op de dag van vandaag is er nog geen reden bekend waarom Olivier gearresteerd werd. De West-Vlaamse familie van Olivier is zeer bezorgd om zijn toestand en vraagt steun voor zijn vrijlating. Daarom lanceerden ze gisteren een oproep op Facebook om de petitie #FreeOlivierVandecasteele te ondertekenen.

“Onze zoon, broer en peter, Olivier, werd 137 dagen geleden willekeurig aangehouden in Iran”, vertelt zijn zus Nathalie gisteren in de video op Facebook. “Hij kwijnt al bijna vijf maanden weg in volledige afzondering in zijn cel. We hebben hem sindsdien nog maar een keer gehoord. De eerste twee maanden sliep hij op de grond zonder matras met bijna 24 op 24 het licht aan. Hij wordt ook dagelijks ondervraagt en wordt daardoor constant psychologisch onder druk gezet. Olivier is in de afgelopen 5 maanden al veel gewicht verloren, zo’n 15 kilo en heeft een voetinfectie.”

“Leven gewijd aan anderen”

Terwijl zijn familie in Zuid-West-Vlaanderen aan hun bedrijf ‘Group Vandecasteele’ werkte, trok Olivier naar het buitenland om zich in te zetten als ngo-medewerker. “Hij heeft zijn leven gewijd aan het dienen van anderen. Hij heeft onder andere missies geleid in Mali en Afghanistan voor Artsen Zonder Grenzen. De laatste jaren was hij Country Director voor de mensenrechtenorganisatie ‘Norwegian Refugee Council’. Vandaag heeft Olivier uw steun nodig.”

“Na zijn studies in Brussel heeft Olivier jarenlang ver van ons gewerkt om anderen te helpen. Help ons nu om hem thuis te brengen, zodat we hem kunnen knuffelen”, vertelt zijn mama emotioneel. De familie heeft nog geen reden gekregen van de Iraanse overheid waarom Olivier gearresteerd werd.

Niet enige persoon met Belgische link in Iraanse gevangenis

Olivier Vandecasteele is niet de eerste persoon met een Belgische link, die op dit moment wordt vastgehouden in Iran. De Zweedse professor Ahmadreza Djalali, die les gaf aan de Vrije Universiteit van Brussel wordt er al bijna 6 jaar vastgehouden. Hij werd tijdens een werkbezoek opgepakt ter verdenking van spionage en werd ondertussen tot de dood veroordeeld.

De familie staat regelmatig in contact met de Belgische autoriteiten en vraagt dat de overheden en diplomaten er alles aan doet om te helpen bij zijn vrijlating. “Het is voor onze familie ondenkbaar dat ons democratisch land niet alles in het werk stelt om onschuldige gevangenen uit landen, zoals Iran te krijgen.” Ze zijn bang dat Olivier hetzelfde zal overkomen. “Hoe zou u reageren als het uw zoon of broer was?”, vraagt zijn zus Nathalie. Daarom lanceerden ze gisteren een oproep op Facebook met de hashtag #FreeOlivierVandecasteele om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen onder de petitie. Die werd intussen al bijna 5.000 keer ondertekend.