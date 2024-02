Werner en Alphonsine zijn 70 jaar getrouwd: “Echte liefde en blijven zorg dragen voor elkaar”

Werner Deleu (93) en Alphonsine Glorieux (91) werden naar aanleiding van hun platina huwelijksjubileum op het stadhuis van Kortrijk ontvangen.

Alphonsine is geboren in Kortrijk op 11 januari 1933 als tweede dochter in het gezin van meubelmaker Karel Glorieux en kleermaakster Paula Viaene. Zij ging naar school in O. L. V. van Bijstand. Alphonsine was thuis verantwoordelijk voor het huishouden. In haar vrije tijd was Alphonsine graag bezig met naald en draad.

Werner is geboren in Heule op 17 mei 1930 als vijfde van zes kinderen in het gezin van postbediende AlbertDeleuen Clara Laverge. Hij ging naar de Broederschool in Heule en later naar het Koninklijk Atheneum aan de Pottelberg in Kortrijk. Tijdens de oorlog volgde hij boekhouden in de Avondschool. Werner werkte als bankbediende in Kortrijk en als boekhouder bij textielbedrijf Neyrinck en bij Nelca in Lendelede. In zijn vrije tijd was hij passioneel bezig met muziek en speelde trompet en bugel bij het muziekkorps van Heule. Daarnaast zong Werner ook in enkele koren: Sint-Jan, Sint Elisabeth, Sint-Michiels en het Kortrijks Gemengd Koor.

Op studentenbal

Het jubilerend koppel leerde elkaar kennen in 1952 op een studentenbal in Danszaal Bolsius in Kortrijk. Op 9 januari 1954 gaven ze elkaar het jawoord in de Sint-Janskerk in Kortrijk. De huwelijksreis ging richting Oostenrijk. Ze woonden eerst in de Groeningestraat in Kortrijk, daarna enkele jaren in Lendelede om dan terug te keren naar Kortrijk in de Senator Coolestraat. Uiteindelijk vonden Alphonsine en Werner 19 jaar geleden een thuishaven in de Langemeersstraat.

Zij kregen twee kinderen, Annick en Carl die de liefde vonden bij Luc en Lynn. Intussen is er met Finn een kleinkind bijgekomen.

Verdraagzaamheid

Wat is het geheim van zo’n lang en sterk huwelijk? “Echte liefde, onvoorwaardelijk zorg dragen voor elkaar, maar ook communicatie: steeds praten met elkaar en verdraagzaamheid in mindere tijden”, luidt het.

Alphonsine en Werner kregen van de stad een attentie: servetten van Verilin, vervaardigd uit linnen dat gemaakt is van vlas. “Vlas heeft onze streek niet alleen veel rijkdom gebracht, maar het kan ook symbool staan voor een goed huwelijk. De vezel is sterk, maar ook flexibel”, aldus gemeenteraadslid Stephanie Demeyer die hen de geschenken mocht overhandigen. (Peter Van Herzeele)