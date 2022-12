Weer minder kinderen geboren dit jaar

De kleine babyboom die de coronacrisis teweeg heeft gebracht, lijkt alweer bekoeld te zijn. Dat blijkt uit cijfers van Statbel. Waar er in 2021 nog meer kinderen werden geboren dan in 2020, wordt de dalende trend van het afgelopen decennium dit jaar weer opgepikt. In de eerste tien maanden van 2022 werden er 9.049 kinderen geboren in West-Vlaanderen, een daling van 2 procent ten opzichte van vorig jaar.

Op nationaal niveau zien we een gelijkaardige daling. In 2021 werd er afgeklopt op 10.976 geboortes in onze provincie, het ziet ernaar uit dat dat cijfer dit jaar een stukje lager zal liggen. Tien jaar geleden waren dat er nog 11.338. Vooral dit najaar was allerminst vruchtbaar. In vergelijking met dezelfde maanden in 2021 zagen 10 procent minder baby’s het levenslicht in september en oktober. Voorlopig was de maand mei het vruchtbaarst met 962 geboortes. Niet alle materniteiten hadden het even druk de afgelopen maanden. Logischerwijs worden er meer baby’s geboren in dichtbevolkte gebieden. Koploper is regio Kortrijk, gevolgd door arrondissement Brugge, Roeselare en Oostende.

In die laatste regio kwamen er tussen januari en oktober zelfs 9 procent meer kindjes ter wereld dan vorig jaar, mogelijks een resultaat van de inspanningen om de centrumstad te verjongen. Alle andere arrondissementen kennen een daling. In arrondissement Brugge, Veurne en Tielt waren er gemiddeld 4 procent minder bevallingen. In de landelijkere gebieden, zoals regio Ieper en Diksmuide, blijft de situatie redelijk stabiel. (PS)