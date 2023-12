Wassen, koken… 100-jarig sinterklaaskindje Lia De Clerck doet nog alles zelf

In het parochiaal centrum Valkenburg langs de Legeweg in Sint-Andries werd de 100ste verjaardag gevierd van Lia De Clerck.

De kersverse eeuwelinge werd geboren op 6 december 1923, in een gezin van acht kinderen. Haar vader werkte bij de gasfabriek in Blankenberge, haar moeder was huisvrouw en zorgde voor de kinderen. Vanaf haar twaalfde zorgde Lia voor kinderen en deed ze het huishouden bij horeca-uitbaters in Blankenberge. In 1945 trad ze in het huwelijk met Adrien De Grande, die treinbestuurder was. Ze verhuisden naar Sint-Andries, waar Lia nog steeds woont. Na hun huwelijk kregen ze twee zonen en een dochter, waarbij de dochter helaas al overleden is. Haar familie is intussen flink uitgebreid met 7 kleinkinderen en 18 achterkleinkinderen. Sinds vijf jaar is Lia weduwe, maar ze doet nog alles zelf: van wassen tot koken. Ze houdt van familiebezoekjes en breien. Burgemeester Dirk De fauw ging de kersverse eeuwelinge namens het Brugse stadsbestuur feliciteren met haar verjaardag.