Marc en Ann Timmerman-De Vlaeminck uit Nieuwenhove hebben voor de vijfde maal een vrouwelijk viergeslacht in de familie. Dit merkwaardig feest werd door de familie gevierd met een babyborrel in het oc van Nieuwenhove. We herkennen v.l.n.r. Ann De Vlaeminck (59) uit Waregem, Jacqueline Verbauwhede (86) uit Deerlijk met de kleine Millie Pareyn (2 maand) en Frauke Timmerman (28) eveneens uit Waregem. (HDV/foto HDV)