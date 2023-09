Wandelaar Yvan Herman uit Ingelmunster bereikt na 102 dagen Santiago de Compostela: “De heimwee was het zwaarst”

Vanuit Santiago de Compostela kregen we van zijn echtgenote Martine Wille het nieuws door dat haar man Yvan Herman vandaag om 10 uur is toegekomen op zijn eindbestemming, na 1021 dagen onderweg te zijn en 97 dagen te hebben gewandeld.

Nu was Yvan nog te vermoeid en te emotioneel om veel te vertellen. Om 10 uur arriveerde hij aan de kathedraal. Daar bleef Yvan ook wachten op wandelaars die hij was tegengekomen en die ook de eindbestemming bereikten, zoals Reese uit Zuid-Afrika, Malte uit Duitsland, Agnieska uit Tsjechië en Diego Beydro uit Argentinië, een kunstenaar waarbij Yvan in de voorbije weken ook enkele dagen spendeerde. De ene wandelt trager of neemt een andere weg, zodat dat kan verschillen qua aankomstuur.

Echtgenote Martine Wille reisde naar Santiago de Compostela, samen met vrienden Katrien en Dominique. Ook hun hondje Lotje was erbij. Zoon Bert kon dit mooie moment niet meemaken wegens zijn werk. Zijn grootste probleem was de heimwee. “Lichamelijke lasten word je na een tijd gewoon”, zegt hij. Yvan blijft nu nog enkele dagen in Santiago de Compostela om even op krachten te komen, waarna hij terugkeert naar Ingelmunster waar hij op woensdag 7 juni om 11 uur al stappend vertrok vanuit zijn woning. Proficiat! (PADI)