Vzw Boven De Wolken lanceert campagne voor 7-jarig bestaan: “Steun nodig om gratis fotomomenten te kunnen houden”

Vzw Boven De Wolken bestaat 7 jaar en lanceert een campagne #zichtbaarvooriedereen om hun waardevolle werk in de kijker te zetten. De organisatie probeert ouders steun en troost aan te bieden bij het verlies van hun baby door de sterrenkindjes te fotograferen. Samen met de vrijwilligers kon Boven De Wolken al meer dan 5.000 sterrenkindjes en families steunen.

“Vroeger en nu nog steeds is het verliezen van een ongeboren kindje een taboe. Ouders begraven hun verdriet en dragen dat zo mee zonder het te verwerken. Het verdriet en de pijn zijn niet zichtbaar. Met onze nieuwe campagne #zichtbaarvooriedereen willen we extra aandacht geven aan onze werking en ook de pijn zichtbaar in beeld brengen”, legt Sharon Geirnaert uit, medeoprichtster van Anneleen Fransen uit Oostende.

“Onze organisatie heeft financiële steun nodig om die gratis fotomomenten en herinneringen te kunnen aanbieden aan ouders”

“Het verlies van een kindje valt voor iedereen zwaar. Met onze organisatie willen we er voor het gezin zijn op een van de moeilijkste momenten van hun leven. Het gratis fotomoment is niet alleen een foto maken. Maar het is een warm en oprecht gezinsmoment, waarop ouders echt mama en papa durven worden van hun kindje en het in hun hart toelaten om te koesteren. Net die herinnering, waar pijn, verdriet en ook liefde zichtbaar in beeld worden gebracht, kan een belangrijke rol spelen en houvast zijn in hun rouwproces.”

Donaties

Met deze actie wil Boven De Wolken ook mensen oproepen om hen te steunen. “Dankzij financiële steun van iedereen kunnen we blijven bestaan en kunnen we deze gratis foto momenten aan ouders blijven aanbieden. Via een maandelijkse donatie kan je ouders laten weten dat ze er niet alleen voorstaan en kunnen we het taboe rond miskraam en het verliezen van een baby doorbreken”, besluit Sharon. De eerste 250 donateurs ontvangen een gratis totebag en iedere donateur krijgt bij de verjaardag ook 10% korting in de webshop.

Ondertussen telt vzw Boven De Wolken meer dan 300 vrijwilligers en fotograferen ze jaarlijks ongeveer 1.200 baby’s. Maar ze organiseren ook lezingen, opleidingen en momenten, waarop verschillende ouders elkaar kunnen ontmoeten.

Wie wil doneren, kan dat doen via deze link.