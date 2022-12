Voormalig burgemeester van Gistel Redgy Tulpin viert diamanten jubileum met Liana Comyn

Niet alleen de kerstdagen werden gevierd bij Redgy Tulpin (82) en Liana Comyn (84). Het koppel mocht zowaar zestig huwelijkskaarsjes uitblazen.

Redgy, geboren in Oostende, en Liana, afkomstig uit Ieper, stapten op 22 december 1962 in het huwelijksbootje. Dat vierden ze met een receptie in het administratief centrum en aansluitend een etentje in Spijshuis Godelieve. “Wij zijn getrouwd daags na de koudste dag van 1962, toen het kwik zeventien graden onder nul dook”, haalt Redgy Tulpin aan.

“Op ons verjaardagskaartje schreven we het als volgt: ‘Na de koudste dag, volgde de warmste en langste nacht.’ Onze trouwfoto’s namen we in de barre koude bij de Ieperse Menenpoort. (lacht) Nogal een weertje om daar in kostuum te gaan staan. En een dag na ons huwelijks gingen we samen gezellig naar de cinema om ‘The longest day’ te zien, de film met John Wayne over de landing van Normandië.”

Liana Comyn kende een mooie carrière in het Gistelse onderwijs, Redgy Tulpin is bekend van zijn politieke loopbaan van bijna veertig jaar. Zo was hij namens de socialisten onder meer burgemeester tussen 1989 en 1994, maar hij was ook schepen en OCMW-raadslid. “Ik volg de politiek nog altijd, natuurlijk. Zo erger ik me bijvoorbeeld aan de sluiting van het zwembad. Mocht ik nog in de politiek actief zijn, ik zou me er met hand en tand tegen verzet hebben. Ik herinner me nog dat voor de bouw van het zwembad men leerde zwemmen in het Groot Geleed van Gistel.”

Redgy en Liane hebben samen twee kinderen, Sven (58) en Karl (53). Met Silke en Marthe zijn er ook twee kleinkinderen, het derde kleinkind Justine is helaas al overleden. Ongeveer een week voor het diamanten huwelijk mocht het echtpaar voor het eerst een achterkleinkind verwelkomen met Silkes dochter Mona.

(TVA)