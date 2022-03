Vijfde generatie Duribreux in Mariakerke: “Is straatnaam voor Lucille geen idee?”

Sinds de geboorte van Lucille Duribreux telt de familie Duribreux vijf opeenvolgende generaties die als Mariakerkenaars door het leven gaan. “Zou ze geen straatnaam kunnen krijgen?”, reageert papa Frédéric Duribreux lachend op de beslissing van het stadsbestuur om geen plein te noemen naar zijn grootvader, schrijver Gaston Duribreux.

Lucille werd op 29 november 2021 geboren in Gent. Ze is de dochter van Hannah Declerck en Frédéric Duribreux. Samen met haar ouders woont het meisje in Mariakerke. Daarmee treedt Lucille in de voetsporen van haar voorouders. Haar betovergrootvader René-Aimé was afkomstig van de Katsberg in Frans-Vlaanderen en werd koetsier-butler in het kasteel van de familie Iweins in Ieper.

Slagerij

Toen René-Aimé zich aan het einde van de negentiende eeuw in Mariakerke kwam vestigen, baatte hij een slagerij uit op de Nieuwpoortsesteenweg. Hij kreeg een laatste rustplaats op de begraafplaats Paster Pype.

Overgrootvader Gaston was de bekende Oostendse hotelier en werd dikwijls romancier van de zee genoemd. Hij runde tot in 1975 Hotel du Parc in de Aartshertogstraat. Gaston schreef als auteur een 25-tal romans. Hij overleed in 1986 en wordt beschouwd als de laatste katholieke schrijver. Zijn borstbeeld is te zien in de leeszaal van de bibliotheek Kris Lambert. Het staat naast de buste van zijn goede vriend en collega-auteur Karel Jonckheere.

Ook Gastons zonen Yanti, Paul en René waren actief in het hotelwezen. Op zijn beurt was Yanti’s zoon Frédéric gedurende tien jaar de uitbater van het ondertussen tot appartementen verbouwde hotel Miramar op de hoek van de Hyacintenlaan en de Troonstraat. “Lucille is het eerste meisje binnen onze familie. Haar tweede, derde en vierde naam zijn respectievelijk Yanti, Frank en Brigitte en verwijzen naar haar grootouders”, aldus een vreugdevolle vader Frédéric.

Vrouwennamen

Verder reageert Frédéric ludiek op de visie van stad Oostende om het plein voor de Duinenkerk in de Dorpsstraat liever niet om te dopen tot het Gaston Duribreux-plein. Het lokaal bestuur opteert namelijk voor vrouwennamen. “Met Lucille is in de familie Duribreux nu ook het vrouwelijk geslacht vertegenwoordigd. Zou het daarom geen optie zijn om het plein voor de Duinenkerk te noemen naar de achterkleindochter van auteur Gaston?”, aldus een lachende Frédéric Duribreux.

