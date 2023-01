Fidel is de jongste in het rijtje van vier mannen uit de familie Luyckx.

Fidel (20/11/2022) is het zoontje van Milas (08/09/1995), zij wonen in Ter Walle in Gullegem. Opa Geert (04/03/1966) woont in de Jan Breydelstraat in Wevelgem. De meest trotse en oudste in het rijtje is Willy Luyckx (15/07/1940) uit Moorsele.

(SL)