Thelma Maes (30) en Jimmy Matsaert (36) werden op 29 oktober de trotse ouders van Margaux. Het meisje is meteen ook het eerste kleinkind van Christophe Maes (56) en Fabienne Lobbestael (61), die op de Grote Markt al langer dan een kwarteeuw Brasserie Christophe uitbaten. Madeleine Kesteloot vervolledigt op haar 93ste het vrouwelijk viergeslacht. Margaux werd geboren in AZ West. Haar wiegje staat in de Beverenstraat in Leisele. (WVH/gf)