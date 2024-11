Annie Vandecappelle (82) uit Pittem is de trotse stammoeder van een vrouwelijk viergeslacht. Op de foto zien we haar samen met haar dochter Heidi Van Parys (54) uit Pittem, kleindochter Davine Warnez (28) uit Ruiselede en achterkleindochter Elena. Zij werd geboren op 2 oktober 2024 in het Sint-Andriesziekenhuis. (KeMa/foto KeMa)