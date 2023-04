Viergeslacht bij de familie Vandendorpe: Van Wilfried tot Vic

Sinds enkele weken is de familie Vandendorpe niet alleen gezegend met een wolk van een baby. Het jongetje, dat de naam Vic Vandendorpe draagt, zorgde er ook voor hij en zijn mannelijke familieleden de krant haalden. Sinds 14 maart 2023 is Groot-Anzegem een viergeslacht rijker met Vic, het eerste kindje van Lise Hoskens en Anthony Vandendorpe (27) uit de Stientjesstraat.

“We zijn ook heel trots op de jongste Vandendorpe”, klinken grootvader Henk Vandendorpe (57) en overgrootvader Wilfried Vandendorpe (83) uit Zwevegem. “En blij dat we een viergeslacht kunnen vormen dat dan ook nog eens in uitstekende gezondheid verkeert.” Vooraan op de foto staat overgrootvader Wilfried Vandendorpe te blinken van trots met zijn kleinzoon Vic Vandendorpe in zijn armen. Aan zijn linkerschouder staat vader Anthony Vandendorpe en rechts grootvader Henk Vandendorpe. (GV)