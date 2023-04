Vier keer viergeslacht voor overgrootmoeder Irène: “Hanneke was dolgelukkig toen ze zwanger bleek”

Voor Irene Dhulst uit Ingooigem ontluikt de lente niet enkel als seizoen, zij werd recent de trotse overgrootmoeder van twee levenslustige meisjes. Op 27 november 2022 zag de tweeling Feline en Sofia Hinnens het levenslicht als dochtertjes van Hanne Avet en haar man Annick Hinnens en als zusjes van Elena (14) en Lucia (7), die op hun beurt ook elk deel uitmaken van een viergeslacht. Manuel (10) zal als enige broer zijn mannetje moeten staan met al dat vrouwelijk geweld.

“Hanneke wou echt nog een vierde kindje enna drie miskramen was ze dolgelukkig dat ze zwanger was”, vertelt haar moeder Carline Dewaele Ingooigem (62). “Maar toen kreeg ze te horen dat het er niet één maar twee waren. Dat was even slikken, maar samen met haar man keek ze verwachting uit naar de tweeling, net als haar papa die ook de helft van een tweeling was. Wat zou hij gelukkig geweest zijn om dit wonder mee te maken.”

“In tegenstelling tot Feline en Sofia was haar papa Piet Avet wel deel een tweeëige tweeling, Piet en Mieke genaamd. Hanne en Emie maakten ook deel uit van eenviergeslacht samen met Alida Vermeulen, de moeder van Carline Dewaele.”

Nieuwe auto

Door de gezinsuitbreiding met de tweeling werd de auto te klein. “Gauw werd er een nieuwe autogekochtzodat de vijf kinderen plaats hadden als mama Hanne en papa Annick een uitstap maakten”, vervolgt Carline. “Het is mooi hoe ze alles aanpakken en hun gezinnetje liefhebben en beschermen. Dat hebben we als ouders ze met de paplepel meegegeven; elkaar graag zien en leven voor elkaar.”

Familieband

De familieband bij is heel belangrijk in deze familie over de generaties heen. “De contacten met mijn grootouders waren ook intens”, herinnert Carline zich.

“Elke hoogdag en vele zondagen gingen we bij hen op bezoek samen met de kinderen. We gingen ook heel wat jaren samen met hen als gezin op reis. Mijn overleden echtgenoot Piet bereidde de reizen voor en hadden we schitterend tijden toen we samen door Frankrijk, Spanje tot in het Zuiden van Portugal trokken. Kamperen en rondtrekken was ons op het lijf geschreven.”

Bezoekjes

Als familie kunnen ze steeds op elkaar rekenen. “Onze bezoekjes aan mijn moeder Irène zijn heel belangrijk voor haar en ook voorons”, vervolgt Carline. “Dagelijks komen we langs indien mogelijk. Ook mijn zus Roos doet haar uiterste best om er te zijn voor mama. Elke avond is ze paraat om naar mama te komen.”

Ook de jongste dochter van Carline, Emie (39) is een zeer belangrijke schakel voor haar grootmoeder Irène. “Grootmoeder Irène is haar er nog altijd heel bewust van dat haar Mietje – zoals ze Emie steeds noemde als ze klein was – er nu dagelijks voor haar is.” Emie Avet werkt als ergotherapeut in het woonzorgcentrum Wielant in Ingooigem waar haar grootmoeder Irène inwoont. “Honderdduizend keer vraagt mijn moeder Irène of haar Emietje er is in het woonzorgcentrum. Als familie hangen we heel erg aan elkaar en zijn we er in goede en kwade dagen steeds voor elkaar. Dat de viergeslachten verder gelukkig mogen uitgroeien en de liefde doorgeven aan elkaar dieonze familie zo dierbaar is, is onze gemeenschappelijke wens.”