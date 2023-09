Vier generaties op een rij: Van Sonja tot Marielou

Marielou Van Poelvoorde, geboren op 26 juli in Knokke-Heist, zorgde voor een vrouwelijk viergeslacht in haar familie. De vier dames werden op de gevoelige plaat vastgelegd tijdens haar doopsel op 27 augustus in de kerk van Ramskapelle. Het doopkleedje dat Marielou draagt, is een doopkleed met traditie en is zestig jaar oud. Het kleedje werd speciaal gemaakt en voor het eerst gedragen door Kathleen Coolen, de moeder van Marielou’s vader, Dieter Van Poelvoorde.

We zien van links naar rechts Sonja De duytsche (grootmoeder), Jessie Lambert (moeder van Marielou), Chantal Vermeulen (overgrootmoeder) en vooraan Marielou Van Poelvoorde. (red./gf)