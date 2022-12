In Hollebeke poseerde een vrouwelijk viergeslacht voor de lens.

Overgrootmoeder is Paula Lamerand (78) uit Zillebeke en grootmoeder is Erna Joye (52), ook uit Zillebeke. Emely Demuynck (27) is de mama van Poline Coudron, die geboren werd op 29 oktober. Emely en Poline wonen in de Eekhofstraat in Hollebeke.