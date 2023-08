Met de geboorte van Amelia De Latte op 14 juli is het vrouwelijk viergeslacht compleet. De mama is Chelsea De Boever (25) en woont in Avelgem, de mammie is Nancy Dobbelaere (46) uit Wortegem Petegem en de oma is Mariette Duyvejonck (76) uit Ruddervoorde. (GST/foto GST)