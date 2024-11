Deze vier op-en-top Oostendse dames vormen samen een vrouwelijk viergeslacht. De op 8 oktober geboren Louise-Marie Ulin is de dochter van Lisa Barbaix (30). Lisa is de dochter van Vicky Bayard (49) en haar mama Marie-Rose Christians (72) vervolledigt het viergeslacht. ‘Marie’ in de naam van de kleine Louise-Marie is een verwijzing naar haar overgrootmoeder Marie-Rose. (HH/gf)