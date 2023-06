Sinds 20 mei is Groot-Anzegem een viergeslacht rijker met Léon Destoop als eerste kindje van Marlies Schouppe (30) en Andres Destoop (27) uit de Bassegembosstraat in Tiegem. Het is het tweede viergeslacht in mannelijke lijn voor de familie Destoop-Naessens. “We zijn dan ook heel trots op onze jongste Destoop”, zeggen overgrootvader Marcel Destoop (87) en grootvader/pappie Geert Destoop (56) uit Anzegem-Heirweg. (GV)