Jeannette Pascal (85), die in Bredene woont, is de trotse overgrootmoeder van een viergeslacht. Grootmoeder is Natacha Knockaert (54), afkomstig uit Oostende, maar woonachtig in Beernem.

Stephanie Geerardyn (28), die drie jaar geleden van Torhout naar Brugge verhuisde, is de fiere mama van de ondertussen één maand oude Amira Seck.

(CGRA)