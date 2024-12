In Anzegem kon een dubbel viergeslacht in beeld gebracht worden. We zien v.l.n.r. Jory Baelen (33) uit Tiegem, grote zus Juliette Declercq (4) uit Tiegem, Francine Decant (79) jaar uit Ingooigem met op schoot Phileine Declercq geboren op 20 november 2024 en Patricia Defoor (52) jaar uit Ingooigem. (foto TD)